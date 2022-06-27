قالت المتحدثة الرسمية باسم بنك الائتمان حباري الخشتي في تصريح صحافي بعد توقيع الاتفاقية بين البنك وصندوق التنمية إن البنك سيصدر سندات جديدة بذات عدد السندات السابقة وبذات قيمتها، كما نصت الاتفاقية الجديدة على تحديد مدة تمويل السندات والتي ستكون لمدة 5 سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ بدء إصدار أول سند على أن يستحق قيمة كل سند فائدة بواقع 2% سنويا، وذلك اعتبارا من تاريخ إصدار السند ويتعين على بنك الائتمان أن يدفع مبلغ الفائدة سنويا لصالح الصندوق، مضيفة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على المساهمة في حل المشكلة الإسكانية وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية.



وأكدت الخشتي أن توقيع الاتفاقية قد جاء لتمويل عدد من القسائم الحكومية المقرر توزيعها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مضيفة أن عدد المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المطلاع ووقعوا عقودا بلغ 6821 مواطنا في حين بلغ عدد المواطنين الذين وقعوا عقودا في جنوب عبدالله المبارك 2286 مواطنا و99 مواطنا في خيطان الجنوبي بإجمالي 9206 عقود، ويصبح على البنك التزام بمبلغ إجمالي قدره (644.420.000) ستمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينار حتى تاريخه.



وأوضحت أن مدير البك صلاح المضف تقدم بالشكر إلى صندوق التنمية لدعمه للمشاريع التنموية المحلية وهذه ليست الأولى فالصندوق دائما داعم للمشاريع المحلية وسبق أن قام بدعم لبنك الائتمان الكويتي في عام 2002.