محمد راتب



استقبل وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو ووكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية م.عبدالله عبدالرضا علي وعضو مجلس الإدارة هيا المقرون في مكتبه بوزارة الشؤون.



وهنأ الوزير هيا المقرون بمناسبة فوزها بانتخابات عضوية مجلس إدارة جمعية الشعب، وذلك في إطار دور الوزارة بتعزيز مسيرة المرأة الكويتية في كل المجالات والتي أثبتت نجاحها في خدمة الوطن وتشجيع دورها في تنمية العمل التعاوني والعملية التعاونية المجتمعية بشكل عام.