باهي أحمد



كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل الكويت جانين بنوا، في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هدف الشركة الرئيسي أن تكون شركة الاتصالات الرقمية الرائدة في الكويت، ففي الأسابيع القليلة الأولى من تقديم خدمات الشركة للجمهور تم تفعيل آلاف من العملاء، كما استطاعت الشركة جذب أكثر من 20 مليون ظهور على حملاتها الاجتماعية، لافتا إلى أن شرائح eSIM الخاصة بفيرجن وصلت إلى 55% من اجمالي المبيعات التي تستطيع القيام بها الشركة، كما أن 80% من عملائها كويتيون.



وأضاف بنوا أن الشركة ستمهد خارطة الطريق أمام عملائها لتقديم مسار رقمي جديد تماما لهم لاستكشاف المستقبل الرقمي وتمكين عملائها من الاستمتاع بالترفيه والتعليم والمعلومات والراحة اليومية التي يريدونها ويستحقونها كأعضاء في مجتمع عالمي أوسع بكثير، معبرا عن شكره للدور الذي قامت به السفارة البريطانية ووزارة المواصلات والهيئة العامة للاتصالات وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وجميع مجلس ادارة الشركة متمثلة برئيس مجلس الادارة ايريك ديدمان والرئيس التنفيذي لشركة ImPlus عزت أبوعمارة والرئيس التنفيذي لشركة وفرة غازي الهاجري على مجهوداتهم المستمرة ودعمهم لنا كشركاء حقيقيين.