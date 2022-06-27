ليلى الشافعي



نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر يوما ترفيهيا لأبنائها القصر والمشمولين بالرعاية، في ناشيونال جيوغرافيك «عالم الاستكشاف» في مجمع العاصمة.



وقال مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة م.حمد عبداللطيف البرجس في تصريح صحافي: ان تنظيم تلك الفعالية يأتي في إطار سعي الهيئة لتعزيز انشطتها الاجتماعية والتعليمية التي تساعد القصر على تطوير مهارات التعلم والاستكشاف واكتساب خبرات جديدة، موضحا أن الهيئة حرصت على إشراك أكبر عدد من القصر والمشمولين بالرعاية من خلال التسجيل الالكتروني المسبق للمشاركة في الفعالية، حيث بلغ عدد المسجلين نحو ألف قاصر وقاصرة، كما ان الهيئة حرصت على تنظيم الفعالية بإشراف فريق من كوادرها حرصا منها على تحقيق الهدف من تنظيم تلك الفعالية وتنفيذ برنامج الفعالية بجميع محاوره وتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات للمشاركين.



وكشف البرجس عن عزم الهيئة تنظيم عدد من الفعاليات التعليمية والتثقيفية والترفيهية خلال فترة الصيف وفق المنهج التعليمي والتدريب الميداني الذي يسهم في تطوير وتنمية قدرات القصر والمشمولين بالرعاية ومهارات التواصل والتعامل والاستكشاف في أجواء آمنة ومرحة.



وأشار المدير العام بالإنابة إلى أن فريق الهيئة لمس استحسانا كبيرا من قبل القصر والمشمولين بالرعاية للأنشطة التي تنظمها الهيئة لما لها من تأثير إيجابي كبير على معنوياتهم وسلوكهم وقدراتهم ومهاراتهم خصوصا أنها تراعي الجانب التربوي والنفسي والتعليمي، وتركز على اهتمام الهيئة بتنمية مهارات المعرفة والتفكير والابتكار والمشاركة والتواصل وتأهيل القصر للعالم الحقيقي بكل ما فيها من فرص وتحديات ومساعدتهم على ممارسة دورهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.