باسم صاحب السمو الأمير الشيخ ‏نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، تقدم وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، بأطيب التهاني والتبريكات إلى المرأة الديبلوماسية الكويتية، وذلك لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 من يونيو من كل عام يوما عالميا للمرأة الديبلوماسية عرفانا بدورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار والسلام. ‏كما نقل وزير الخارجية إشادة القيادة السياسية بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة الكويتية في العمل الديبلوماسي، معبرا عن بالغ الفخر والاعتزاز بعطاء المرأة الكويتية والتاريخ المشرف في مجال العمل الديبلوماسي الكويتي وإسهاماتها المشهودة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الكويتية.