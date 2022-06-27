استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



كما استقبل سموه في قصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد.



كما استقبل سموه في قصر بيان صباح أمس رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM فهد إبراهيم العثمان، وذلك بمناسبة حصول الجامعة على المركز الأول في الكويت بحسب تصنيف QS الدولي وللسنة الثانية على التوالي.



هذا، وقد هنأه سموه على هذا الإنجاز الأكاديمي المميز، متمنيا لهم دوام التوفيق وللجامعات الكويتية التقدم والنجاح في تأهيل شباب وشابات الكويت في خدمة وطنهم العزيز.