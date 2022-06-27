عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنايات بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لأستاذ جامعي لاتهامه بضرب ابن شقيقه (يعمل في خفر السواحل) بثقل حديدي «دمبل» والتسبب له في شلل نصفي وكسر بالجمجمة وإصابته بعاهة مستديمة.



ترجع الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي 2021، حيث اعتدى العم على ابن شقيقه داخل منزل الأسرة في منطقة غرناطة بسبب خلافات أسرية ومالية قبل أن يفر هاربا، وجرى إسعاف المجني عليه وإدخاله العناية المركزة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني.



استنكر وكيل المجني عليه المحامي يعقوب الشطي، ما اقترفه الجاني من تصرف إجرامي غير مسؤول لاسيما أنه شخص أكاديمي كان الأولى به أن يعتبر قدوة في المثالية والأخلاق من موقعه الوظيفي.

وأشار الشطي إلى أنه دفع أمام المحكمة بتوافر وثبوت عنصر الترصد بحق الجاني، مبينا أن ذلك يتضح من خلال تجهيز الثقل ومراقبة المجني عليه والتربص له ثم التعدي عليه وضربه بأماكن خطيرة في جسده.