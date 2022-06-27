محمد الجلاهمة



كشفت إحصائية قطاع المرور والعمليات عن وقوع 1473 حادثا بواقع 239 حادث تصادم جسيم و1.234 حادث تصادم بسيط، وذلك في الفترة من 18 - 24 الجاري.



كما تمكن رجال القطاع الذي يرأسه اللواء جمال الصايغ وعبر تلك الحملات عن ضبط 77 حدثا و31 مطلوبا وإحالة 86 مخالفا الى نظارة المرور لارتكاب مخالفات جسيمة وتحرير 32.732 مخالفة مرورية وإحالة 25 مركبة الى الحجز التحفظي و26 مركبة مطلوبة الى جهات الاختصاص.



من جهة أخرى، ألقى رجال شرطة النجدة القبض على 73 مطلوبا و8 أشخاص لحيازة مواد مخدرة خلال أسبوع، الى جانب تسجيل 2014 مخالفة مرورية متنوعة وتحويل 31 حادثا مروريا ومخالفة مركبة للوقوف بموقف ذوي الإعاقة، وفض 9 مشاجرات وضبط 51 شخصا لانتهاء الإقامة وضبط شخصين عليهما حكم جزائي و7 أشخاص مطلوبين إلقاء قبض و66 شخصا تغيب و10 أشخاص بحالة سكر و8 مركبات مطلوبة قضائيا الى جهات الاختصاص، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 25 الجاري.