عقد مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية أمس برنامج «صحافة الموبايل ـ مستوى مبتدئ» يستمر أربعة أيام ضمن موسمه التدريبي 2022 ـ 2023.



وقال المركز في بيان صحافي إن البرنامج الذي يقدمه الأكاديمي والإعلامي عبدالله كفاوين من قناة المملكة الأردنية يهدف إلى صقل المهارات العملية للمتدربين وتطوير قدراتهم في التصوير وإعداد الفيديو والمونتاج من خلال استخدام تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية.



وأوضح أن البرنامج الذي يقام في مقر الوكالة يعنى بصحافة الهاتف المحمول وأدوات الاتصال المختلفة وقصص الوسائط المتعددة وكتابة النصوص واستعراض أساسيات صحافة الهاتف المحمول.



إلى ذلك، دعا المركز الراغبين في التسجيل ببرنامج «التقارير والإصدارات والمواد التوثيقية» إلى الاتصال على الرقم: 2221800، داخلي 1540 ـ 1802 ـ 1787.



وكان المركز اختتم برنامجه التدريبي الأول «التقارير والإصدارات والمواد التوثيقية» في 8 الجاري بمشاركة 14 متدربا من «كونا» ومؤسسة البترول الكويتية على أسس كتابة التقارير الإخبارية والإصدارات وصياغة المقدمات الخبرية وأنواعها واختيار موضوعاتها ووضع فهارس ومخططات الكتيبات.



وسيعقد المركز أيضا ضمن موسمه التدريبي 2022 ـ 2023 ثلاثة برامج هي: صحافة الموبايل ـ المستوى المتقدم، وقراءة تحليلية لسوق الكويت للأوراق المالية ـ التاريخ ـ الإدراج ـ التداول، والقواعد اللغوية في تحرير الأخبار الصحافية.



ويعنى المركز بزيادة مهارات العمل الصحافي المهني والارتقاء بالمحتوى الإعلامي من خلال التدريب على صياغة وإعداد أخبار سريعة ودقيقة للنشر بلغة مبسطة وصولا لأكبر عدد من الجمهور.



كما يهدف إلى التقريب بين النظرية والتطبيق في مجال كتابة الخبر الصحافي ليحصل المتدرب على بداية علمية وعملية تمكنه من السير قدما في عالم الصحافة وصياغة الأخبار بسهولة وفق أسس واضحة ومهارات مهنية.



وفي تجربة ثرية يحرص المركز في برامجه على استعراض نماذج عديدة من صياغة الأخبار وتقييم محتواها، وإبراز ما عليها من أوجه نقد وأخذ رأي المتدربين فيها ليستخرجوا نقاط القوة والضعف فيها، ثم تلقي اقتراحاتهم لتعديلها أو تغييرها أو تناولها من وجه نظر مغايرة، والمقارنة بين تلك النماذج في ورش عملية يخرج منها المتدرب متمكنا مما يحتاجه من أدوات مهنية وعلمية وحياتية.



ولم يغفل المركز عن مستوى اللغة التي يخرج بها التقرير أو الإصدار أو الخبر عموما لذا يحرص على تعليم الصحافي، لاسيما المبتدئ أهم القواعد والأسس النحوية التي يغلب استعمالها في الخبر والتمييز بين مدلولات الأفعال الاستفتاحية، إلى جانب إحاطته بأدوات الربط والتنويع فيها بما يتماشى مع نوع الخبر وصياغة العنوان المعبر وبلغة مبسطة سلسلة للقارئ.



ويعتبر مركز «كونا»، الذي أسس منذ ديسمبر 1995، من أعرق مراكز التدريب الإعلامية، حيث قدم 544 برنامج تدريب في مجالات إعلامية مختلفة شارك فيها 5166 من داخل الكويت وخارجها.