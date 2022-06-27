شهد التبادل التجاري بين الكويت والسعودية خلال اول 4 أشهر من 2022 قفزة بنسبة 25.8% ليبلغ مستوى 3.66 مليارات ريال، وذلك بالمقارنة مع 2.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2021، فيما قفزت تجارة السعودية مع سلطنة عمان بنسبة 210% بتبادل تجاري بلغ 9.76 مليارات ريال.



وعلى صعيد دول الخليج مجتمعة، فقد سجل التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون ارتفاعا خلال أول 4 أشهر من عام 2022 بنسبة 37.4% على أساس سنوي، ليبلغ 67.57 مليار ريال في أول 4 أشهر من العام الحالي، مقابل 49.19 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.



وبحسب إحصائية أعدها موقع مباشر، تستند لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، زادت تجارة المملكة مع كل دول مجلس التعاون في الأشهر الأربعة الأولى من 2022، وجاءت الإمارات في الصدارة حيث اقتنصت 54.5% من تجارة السعودية خليجيا خلال تلك الفترة.



وارتفعت تجارة السعودية مع الإمارات 11% في أول 4 أشهر من 2022، إلى 36.84 مليار ريال، يليها البحرين بقيمة 16.73 مليار ريال مسجلة ارتفاعا سنويا بلغ 69.2%.



وحققت السعودية، بحسب الإحصائية، فائضا بالميزان التجاري مع دول مجلس التعاون بقيمة 20.85 مليار ريال في أول 4 أشهر من عام 2022، مقابل 5.2 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت السعودية زيادة بالفائض التجاري مع دول الخليج بنسبة 301.36% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بارتفاع يعادل 15.66 مليار ريال.



وبلغت قيمة فائض تجارة المملكة مع الإمارات 10.21 مليارات ريال، فيما بلغ 8.32 مليارات ريال مع البحرين، و1.28 مليار ريال مع الكويت، و1.18 مليار ريال مع عمان، مقابل عجز بلغ 139.2 مليون ريال مع قطر، وارتفعت صادرات السعودية (البترولية وغير البترولية) لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 62.6% في أول 4 أشهر من عام 2022 على أساس سنوي.



وبلغت قيمة صادرات المملكة لدول الخليج 44.21 مليار ريال في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقابل 27.19 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2021، واستحوذت الإمارات على 53.2% من قيمة صادرات المملكة لدول الخليج في أول 4 أشهر من عام 2022، وذلك بواقع 23.52 مليار ريال، بزيادة سنوية 47.3%.