القاهرة - خديجة حمودة



منح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض السابق والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.



وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشارين على جهودهم الكبيرة وتفانيهم المقدر في إنفاذ القانون وحماية العدالة.



كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي امس أداء حلف اليمين لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيسا لمجلس الدولة والمستشار محمد محمد بكر رئيسا لهيئة قضايا الدولة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد دور محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة، مشددا على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.