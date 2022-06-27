يتنافس فيلما (إلفيس) و(توب جان: مافريك) على صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية بعد أن حقق كل منهما إيرادات بلغت 30.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفيلم (إلفيس) الذي يدور حول ملك موسيقى الروك اند رول من بطولة أوستن بتلر وتوم هانكس وأوليفيا ديجونج وإخراج باز لوهرمان.

أما فيلم الإثارة والدراما (توب جان: مافريك) فهو من بطولة توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر ومن إخراج جوزيف كوزينسكي.

وحل في المركز الثالث فيلم الإثارة (جوراسيك وورلد: دومينيون) "عالم الديناصورات: الهيمنة" بإيرادات بلغة 26.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة سام نيل ولورا ديرن وإخراج كولين تريفورو.

وجاء في المركز الرابع فيلم الإثارة (ذا بلاك فون) "الهاتف الأسود" محققا إيرادات بلغت 23.3 مليون دولار مع بداية عرضه.

والفليم بطولة إيثان هوك وميسون تيمز ومادلين مكجرو ومن إخراج سكوت ديريكسون.

وحل في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة (لايتيير) مسجلا إيرادات بلغت 17.7 مليون دولار.