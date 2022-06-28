تراجعت أسعار النفط، أمس، في جلسة متقلبة، مع انتظار المستثمرين لأي تحركات تستهدف صادرات النفط والغاز الروسية قد تخرج عن اجتماع زعماء مجموعة السبع المنعقد في ألمانيا.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 112.84 دولارا للبرميل بعد ارتفاعها 2.8% يوم الجمعة الماضي. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 107.17 دولارات للبرميل بانخفاض 45 سنتا أو 0.42% بعد ارتفاعها 3.2% في الجلسة السابقة.

ومن المتوقع أن يناقش زعماء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع خيارات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة واستبدال واردات النفط والغاز الروسية، إضافة إلى فرض مزيد من العقوبات التي لا تؤدي إلى تفاقم التضخم.

ومن بين هذه الإجراءات وضع حد أقصى لسعر صادرات الخام والمنتجات النفطية الروسية بهدف تقليص عائدات روسيا مع الحد من إلحاق ضرر بالاقتصادات الأخرى.