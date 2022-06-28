سلمت رئيسة «لجنة مهرجانات بيت الدين» السيدة نورا، عقيلة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، رئيس الجمهورية ميشال عون وعقيلته اللبنانية الأولى ناديا، الدعوة لحضور افتتاح مهرجانات بيت الدين لهذه السنة 2022.



وأطلعتهما، خلال زيارتها قصر بعبدا مترئسة وفدا من اللجنة، على برنامج حفلات المهرجانات في 13 و15 و16 و17 يوليو المقبل، ويتضمن البرنامج معارض في قاعات قصر بيت الدين حول محتويات القصر، ومنحوتات للاخوة بصبوص وصور من الطبيعة اللبنانية وأخرى من الواقع الراهن.



وستحيي الليلة الأولى في 13 يوليو فرقة Les cordes Re̕sonnantes التي ستقدم معزوفات كلاسيكية لكبار الملحنين، والليلة الثانية في 15 يوليو ستتضمن سهرة طرب مع الفنانة دالين جبور والتخت الشرقي.



وتختتم المهرجانات مع غي مانوكيان وفرقته في 16 و17 يوليو.



وقالت السيدة جنبلاط إن الدخول الى ليالي المهرجانات سيكون مجانا في كل الحفلات، لافتة الى ان الهدف من اقامة المهرجانات هذه السنة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، هو التأكيد على ثقافة الحياة وعلى حضور الفن اللبناني الراقي لأن كل الفرق المشاركة لبنانية.