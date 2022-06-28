أخذت حصيلة حادثة تسرب غاز سام إثر سقوط صهريج في ميناء العقبة في جنوب الأردن في التزايد لتتجاوز 10 وفيات وأكثر من 234 جريحا، حسبما أفاد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول.



وقال الوزير فيصل الشبول، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، لوكالة «فرانس برس»، إن «عدد الوفيات جراء تسرب الغاز في ميناء العقبة ارتفع إلى 10 وأكثر من 200 إصابة».



وتوجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ووزير داخليته مازن الفراية، الى العقبة للوقوف على تداعيات الحادث، حسب قناة «المملكة» الرسمية.



وكانت حصيلة أولية قد أفادت بمصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.



وقال السرطاوي في بيان، إنه «أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى الى تسرب الغاز في الموقع».



وبحسب مصادر رسمية أردنية، فإن الصهريج المحمل بالغاز السام سقط من باخرة وتم إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة.



وأضاف السرطاوي أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.