بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب عن تشكيل لجنة لتعيين المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية برئاسته. وأوضح شعيب في تصريح أن اللجنة ستختص بالنظر في شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية بإدارة الرقابة والتفتيـــش التعاوني، وستقوم بوضع آلية وشروط تعيين المراقبين الماليين والإداريين بالجمعيات التعاونية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى وضع برنامج لاختيار المراقبين الماليين والإداريين بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وزاد شعيب أن اللجنة ستختص أيضا بوضع برنامج الاحتياجات العلمية والعملية التي يجب أن يعمل عليها المراقبون الماليون والإداريون بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى متابعة تقييم عمل المراقبين الماليين والإداريين بالتنسيق مع إدارة الرقابة التفتيش التعاوني وذلك استكمالا لإجراءات الوزارة بالتدقيق والحرص والرقابة على العمل التعاوني من جهة وتطويره من جهة أخرى لصالح المساهمين والحفاظ على مصالحهم.