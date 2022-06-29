بشرى شعبان



نظمت وزارة الشؤون أمس الدورة التدريبية للوقاية من المخدرات في إدارة رعاية الأحداث برعاية الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من المخدرات الذي يصادف 26 يونيو تحت شعار «حماية شبابنا مسئوليتنا». وقال الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي خلال اليوم الثالث من فعاليات الدورة، ان تعاطي وإدمان المخدرات من أهم المشكلات التي تواجه العالم بأسره لما لها من آثار في تدمير الفرد والأسرة والمجتمع، مؤكدا ان الهدف من هذه الدورة التدريبية هو توعية العاملين من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في قطاع الرعاية بخطورة هذه الآفة والوقوف على أسباب التعاطي والآثار المترتبة عليها ورفع مستوى الوعي.



وشدد السبيعي على ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بفئة الشباب والأحداث الذين هم الثروة الحقيقية للمجتمع، والتي يبني عليها المجتمع آماله وتطلعاته وغاياته لتحقيق التقدم والرقي من خلال بث الوعي التربوي.