قالت اختصاصية العلاج الوظيفي للأطفال فاطمة الشمالي إن هناك تزايدا كبيرا في ظاهرة تأخر النمو العقلي لدى الأطفال في الكويت بسبب الحرمان الاجتماعي الذي لجأت إليه جميع الأسر الكويتية خلال جائحة كورونا للحفاظ على الاطفال من عدوى الاصابة، مشيرة الى ان «كورونا» ساهمت في تأخر تطور الأطفال في مجالات عدة وأفقدت البعض مهارات التواصل الاجتماعي.



وذكرت فاطمة الشمالي في بيان صحافي أن فترة تعطيل المدارس وتفعيل الدراسة عن بعدما انعكس سلبا على تأخر المهارات الذهنية التفاعلية والتي تنميها البيئة المدرسية مثل التركيز والانتباه والذاكرة واتباع الأوامر وتسلسل المعلومات في العرض والسرد، ناهيك عن المناخ الاجتماعي في التواصل المستمر مع المدرسين والطلبة.



وأضافت أن الضغوط النفسية التي فرضتها العزلة في ظل الحجر الصحي، أدت إلى تبعات جسيمة، مثل تأخر النمو المعرفي والعاطفي والاجتماعي، وقد تزيد هذه الضغوط في مرحلة المراهقة من مخاطر الإصابة بالأمراض النفسية.



وأشارت إلى أن العديد من مراكز الاستشارات في الكويت لاحظت ان هناك تأخرا عضليا للعضلات الدقيقة لليدين والتي تنميها الحضانات بالانشطة المختلفة والمدرسة بالكتابة والواجبات المدرسية، بالإضافة إلى تأخر النطق واللغة، والتأخر في تطور شخصية الطفل واعتماده على نفسه في أداء مهامه وكسب الثقة بالنفس من خلال الانشطة المختلفة التي تساهم فيها المدرسة بشكل كبير مثل العروض التقديمية وغيرها.