اختتم بنك برقان مؤخرا رعايته لحملة «محافظة الأحمدي الثالثة للتبرع بالدم» تحت شعار«قطرة من دمك.. حياة لغيرك» في مجمع الكوت، ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية، تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، وبحضور ممثل محافظ الأحمدي مدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي.



وقد أقيمت هذه الحملة بهدف زيادة مستوى الوعي العام بأهمية التبرع بالدم ومدى تأثيره في إنقاذ حياة الكثيرين، والتركيز على أهمية استمرار التبرع بالدم على مدار العام لتوفير الاحتياجات اللازمة لبنك الدم.



وأكد د.أحمد الشطي في كلمته ممثلا عن محافظ الأحمدي على أهمية الدم كعنصر جوهري للحياة وأهمية خدمات نقل الدم في إنقاذ الأرواح في أوقات الشدة والرخاء على السواء، الأمر الذي يجسده شعار الحملة «قطرة من دمك.. حياة لغيرك».



وأشار إلى اهتمام محافظة الأحمدي ومواصلتها إقامة هذه الحملة في إطار عنايتها بالشأن الصحي عموما، الذي تعتبره ركيزة من ركائز أدائها لمسؤوليتها المجتمعية وعلى النحو المنشود، بالشراكة مع طيف مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والخاصة والتطوعية ذات الصلة.



من جانبها، قالت مدير أول - العلاقات العامة في بنك برقان حصة النجادة: «يفتخر بنك برقان برعاية ودعم حملة محافظة الأحمدي الثالثة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة من دمك.. حياة لغيرك» كجزء من مسؤوليته المجتمعية، وحرصا من البنك على مساندة القطاع الصحي في الكويت».



وأضافت: «فخورون جدا بنجاح هذه الحملة، حيث بادر العديد من رواد المجمع للتبرع بالدم، أظهروا من خلال مشاركتهم مدى إنسانيتهم ونبل أخلاقهم، ونتج عن ذلك توفير مخزون كاف من مختلف الفصائل لاسيما النادرة، بمجموع 142 كيس دم، ليسهم ذلك في إنقاذ حياة المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إلى نقل الدم.



وفي الختام نود أن نشكر كل من شارك وساهم في الحملة الإنسانية التوعوية، وسيواصل بنك برقان بنشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع ليصبحوا مصدر الحياة للمرضى المحتاجين إلى قطرة دم».



ويحرص بنك برقان على دعم مختلف الجهات الحكومية بما في ذلك القطاع الصحي في الكويت.















.. والبنك يقدم خدمة توصيل العيادي مجاناً لعملاء «بريميير» و«الخدمات المصرفية الخاصة»















أعلن بنك برقان عن تقديم خدمة توصيل العيادي مجانا لعملاء باقة بريميير المصرفية وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، بالتعاون مع شركة «قبله» لخدمات الكونسيرج. وتشمل الخدمة توصيل العيادي بالفئات النقدية التي يطلبها العملاء إلى المكان الذي يختارونه لضمان راحتهم وتجنيبهم الازدحام وطول الانتظار.



ويمكن للعملاء طلب خدمة برقان المجانية لتوصيل العيادي عن طريق الحجز بالاتصال على: 22317755 أو بإرسال بريد إلكتروني إلى العنوان: [email protected]، من 26 يونيو حتى 5 يوليو 2022 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء.



كما يوفر بنك برقان أيضا من خلال التعاون مع شركة «قبله»، خدمة بريميير كونسيرج وهي جزء من باقة المزايا المتنوعة والحصرية المتاحة لعملاء بريميير، وتوفر خدمة بريميير كونسيرج مجموعة واسعة تتكون من أكثر من 20 خدمة مميزة تلائم احتياجات العملاء اليومية وأسلوب حياتهم.



وتشمل هذه الخدمات حجوزات السفر، والتوصيل من المطار وإليه، والمساعدة في استخراج التأشيرات، وشراء الهدايا وتوصيلها، والتوصيل السريع، وحجز تذاكر المباريات والحفلات، ودفع الرسوم المدرسية، وتأجير الليموزين للمناسبات، وحجوزات المطاعم وغيرها الكثير.