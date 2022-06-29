بالتعاون مع الادارة العامة للمرور وقسم العلاقات العامة والتوعية المرورية، أطلقت شركة طلبات الكويت أسبوع السلامة على الطريق للسائقين الذين يعملون ضمن منصتها وذلك ضمن الآليات التي تحرص الشركة على تطبيقها لتطوير أداء سائقيها بشكل مستمر.



وأشار مدير دائرة الاتصالات والعلاقات الحكومية في «طلبات» عبدالله المنصور الى أن الشركة حريصة على تطوير وتأهيل السائقين الذين يعملون ضمن منصتها من خلال المشاركة في الكثير من الفعاليات التي تعزز وتطور من قدراتهم وتزيد من مستوى وعيهم لمفاهيم وممارسات السلامة المرورية. ولفت المنصور إلى أن التعاون مع الإدارة العامة للمرور وإدارة الإعلام الأمني يأتي في إطار حرص الشركة على التواصل مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كل الفعاليات المجتمعية.