أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم عن إضافة وتفعيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خدمة إلكترونية جديدة عبر التطبيق تتمثل في دفع الفواتير المستحقة لاستهلاك الغير والتي يمكن سدادها مباشرة.



وبين كاظم أن هذه الخدمة الالكترونية الجديدة تتيح للمستخدم إمكانية دفع الفواتير المستحقة لاستهلاك الكهرباء والماء للآخرين وذلك عبر ادخال الرقم المدني لصاحب المرفق علاوة على ادخال رقم حسابه لدى وزارة الكهرباء ثم يحدد القيمة المالية التي يرغب بتسديدها ودفعها على الفور.



واعتبر أن مثل هذه الخدمة التي طرحتها وزارة الكهرباء ستقدم الإمكانية للعديد من المواطنين الراغبين في سداد فواتير الاستهلاك عن مرفق وعقار مسجل بأسماء أشخاص آخرين.