أعلنت «نماء الخيرية» بجمعيــــة الإصـــلاح الاجتماعي عن إطلاق حملة الأضاحي لعام 1443 تحت شعار «شعيرتكم سعادتهم»، التي تسعى لتوفير الأضاحي داخل الكويت وخارجها في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية والعربية، وينتظر أن يستفيد منها آلاف الأشخاص وتشمل توزيع الأضاحي في الداخل والخارج بالإضافة إلى هدية الأيتام وكسوة العيد.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة في «نماء» وليد الكندري إن المشروع ينطلق داخل الكويت أيضا بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف تنفيذا لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية لتفعيل دور الوقف في تنمية المجتمع وسد حاجات المحتاجين.