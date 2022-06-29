محمد راتب



أسفرت انتخابات جمعية الثروة الحيوانية عن فوز محمد صالح البغيلي بالمركز الأول بـ 224 صوتا، تلاه جابر هنداس السعيدي بـ 200 صوت، ثم ناصر حمدان رويشد العازمي ثانيا مكررا 200 صوت، وجاء رابعا عبدالله عوض الرشيدي 176 صوتا، وعوض مضحي المطيري خامسا 163 صوتا، وجاء في المركز السادس د.رجا مليح الرشيدي 133 صوتا، وعبدالله علي الخرينج سابعا بـ124 صوتا، وثامنا محمد عليان مطيران 106 أصوات، وتاسعا ابجاد متعب الرشيدي 103 أصوات.



وجرت الانتخابات بحضور حاشد من الناخبين، ولم يحالف الحظ كلا من حامد مبارك الهلفي 97 صوتا، ومحمد جعيثن المطيري 96 صوتا، وفلاح سعود الرشيدي 81 صوتا. وبهذه المناسبة، قال الفائز بالمركز الأول محمد البغيلي لـ «الأنباء» ان حصولي على هذا المركز جاء بفضل دعم ومساندة مربي الثروة الحيوانية مما يزيد حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، وأعدهم بأن أكون في خدمتهم على الدوام.



وأشار البغيلي إلى أن القطاع الحيواني بحاجة إلى التطوير والدعم، وابوابنا مفتوحة للجميع وسنعمل تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في خدمة الكويت وأهلها.



وأشكر جميع الأعضاء الحاليين والسابقين ووزارتي الشؤون والداخلية وعلى رأسهم قائد المنطقة، وجميع الضباط والأفراد والإخوة في إدارة الثروة الحيوانية الذين يعاملون الجميع بمسطرة واحدة.