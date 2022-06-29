محمد راتب



عقدت جمعية المهندسين الزراعيين الجمعية العمومية واعتمدت التقريرين الإداري والمالي للعام 2020-2021 بالإجماع ثم فتح باب التصويت لمرشحي مجلس إدارة الجمعية للعام 2022-2023 حيث أسفرت النتائج عن فوز أحمد آتش بالمركز الأول، وجاسم بوفتين ثانيا وعلي الغيث ثالثا، وأمير معرفي رابعا، وأحمد الهندي خامسا، وحل هاني الزلزلة سادسا، وسابعا صلاح بهبهاني الذي فاز بالقرعة، ومحمد الفايز السابع مكررا.



وتم توزيع المناصب ليكون م.علي الغيث رئيسا، وهاني الزلزلة نائبا، وأحمد آتش أمينا للسر، وأحمد الهندي أمينا للصندوق، وصلاح بهبهاني للمجلة.



وهنأ رئيس مجلس الإدارة م.علي الغيث الفائزين بحصولهم على ثقة زملائهم، قائلا نهنئ أنفسنا بالعرس الديموقراطي والمحبة التي سادت بيننا، مؤكدا أن هدفنا ورسالتنا واحدة لا فرق بيننا، ونتمنى للفائزين التوفيق والسداد والاستمرار في خدمة المهندسين الزراعيين.