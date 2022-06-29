محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن شركة كي بي آر الأميركية قدمت أدنى العروض لعقد استشارات إدارة مشروعات كبيرة في قطاع النفط والغاز في الكويت، بحسب مصادر صناعية.



وكان العقد قد طرح من قبل شركة نفط الكويت بحيث يغطي كلا من خدمات الهندسة والتصميم الأولية وأعمال إدارة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية الرئيسية لمشروعات تابعة لشركة نفط الكويت.



وأشارت المجلة الى أن منح هذا العقد المتعلق بالخدمات الاستشارية لإدارة المشروعات قد تأخر بشكل متكرر، أما العروض النهائية التي قدمت من قبل الشركات بشأن العقد المذكور فهي على النحو التالي:



٭ كيه بي آر الأميركية: 69.6 مليون دينار (227.0 مليون دولار).



٭ وورلي الأسترالية: 77.9 مليون دينار (254.0 مليون دولار).



٭ تكنيب الفرنسية: 78.9 مليون دينار(257.3 مليون دولار).



٭ وود جروب البريطانية: 81.2 مليون دينار (264.8 مليون دولار).



وقد تم استبعاد شركة «فلور» الأميركية بسبب المخالفات المتعلقة بتقديم ضمانها الأولي. وتستخدم شركة نفط الكويت نظام الممارسة في عملية تقديم العطاءات لعقد إدارة المشاريع الخاصة. ويعمل النظام كمزاد عكسي بعدة جولات، حيث يتعين على الشركات خفض أسعارها أو الاحتفاظ بنفس السعر لكل جولة، ويتم الكشف عن جميع الأسعار لمقدمي العروض بعد كل جولة، ويضطر المزايدون ذوو الأسعار الأعلى إلى الانسحاب مع انخفاض العطاءات.



وقد تم مبدئيا رفض العطاءات المقدمة من قبل شركتي فلور الأميركية وتكنيب الفرنسية في الجولة الأولى من تقديم العطاءات.



تجدر الإشارة الى أن شركة نفط الكويت كانت قد قبلت العروض التالية المقدمة من شركة كي بي آر بمبلع 88.41 مليون دولار، وشركة وود غروب بمبلغ 83.46 مليون دولار وأخيرا شركة وورلي بمبلغ 81.3 مليون دولار.



وفي فبراير من هذا العام، كشفت «ميد» أن شركة تكنيب الفرنسية عادت إلى المنافسة على المشروع، في حين ظلت فلور مستبعدة من عملية تقديم العطاءات، وعلم في مايو أن لجنة التظلمات بمجلس الوزراء طلبت نسخة من الوثائق والمعلومات المتعلقة بشكوى قدمتها شركة فلور بشأن استمرار استبعادها.