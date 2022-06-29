في إطار دعمه المتواصل لحملة «لنكن على دراية»، قام بنك الكويت الوطني بتنظيم حلقة نقاشية على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام للتوعية بمخاطر الاحتيال.

وشارك في الحلقة النقاشية، مساعد مدير عام ومدير إدارة الفروع المحلية في بنك الكويت الوطني علي الملا، الذي شدد على حرص البنك الكويت على نشر الوعي بين عملائه وتعريفهم بطرق الاحتيال المصرفية عن طريق التواصل معهم من خلال قنواته المختلفة ومنحهم الإرشادات الضرورية لاستمرار لحماية بياناتهم الشخصية والمصرفية.

وأكد الملا أن موظفي الوطني لن يطلبوا من العملاء بياناتهم المصرفية الشخصية مثل معلومات الحساب، البطاقة أو كلمة التأكيد لمرة واحدة ولهذا يجب عدم مشاركة تلك البيانات على الإطلاق.



وناشد الملا العملاء ضرورة الإبلاغ الفوري عبر الاتصال على 1801801 في حال شكوكهم بالتعرض لعملية احتيال.



وأوضح أن الحملة التي تعد الأضخم على مستوى دول المنطقة، تهدف بالمقام الأول إلى رفع الوعي المصرفي والمالي لعملاء البنوك كما تستهدف التوعية بحقوق العميل الخاصة بعمليات التمويل الشخصي سواء القروض الاستهلاكية أو السكنية، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى البطاقات المصرفية المتنوعة، وأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ «تكييش القروض» والاستثمارات عالية المخاطر وغيرها من المواضيع المهمة.

وقال الملا إن الوطني يفخر بكونه داعما وشريكا رئيسيا في كل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث إن الوطني وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة دأب على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يعمد إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.



وخلال الحلقة النقاشية سلط الملا الضوء على إحدى المبادرات المهمة التي تركز عليها حملة «لنكن على دراية» حيث ستهدف الى التعريف بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن بنك الكويت الوطني لديه الأسبقية والريادة في تقديم كافة سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة عبر تطوير الخدمات وتوفير التجهيزات اللازمة لتيسير إمكانية وصولهم إلى فروع معينة بالبنك.



وأوضح الملا أن البنك يوفر أجهزة السحب الآلي المزودة بلوحات مفاتيح بلغة برايل وسماعات أذن، والتي تمكن العملاء ذوي الإعاقات البصرية من سحب الأموال.