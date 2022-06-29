أعلن بنك وربة عن استحواذه على مواقع في كل من العالم الافتراضي Decentraland وSandbox ليصبح أول بنك إسلامي في العالم وأول بنك في الكويت والمنطقة يتواجد في تلك المواقع، وذلك بهدف تعزيز قنوات التواصل والتعامل مع شريحة العملاء Alpha & Z generations.



وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة في بنك وربة أنور الغيث: «يأتي اهتمام بنك وربة في الدخول لهذا الواقع الافتراضي في إطار التوجهات الرقمية للتحول الى «ويب 3» (Web3)».

وذكر الغيث أن عالم الواقع الافتراضي يتم استخدامه في عدة مجالات متطورة سواء كانت في مجال الخدمات والتعليم والصحة وغيرها، حيث يهدف بنك وربة إلى التواجد بقرب عملائه في الواقع الافتراضي لتعريف العملاء بمنتجات وخدمات البنك والتواصل معهم بطريقة مبتكرة تعكس صورة بنك وربة كرائد في التحول الرقمي.

وبين الغيث أن بنك وربة حرص على أن يكون سباقا في الدخول بهذا الواقع الافتراضي لدعم العملاء الشباب من شريحة Bloom إضافة لبقية العملاء عبر التواصل معهم وتوفير كل احتياجاتهم المصرفية إضافة إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات التي يطلقها البنك، حيث يسهل عالم الواقع الافتراضي المعزز بالتكنولوجيا السمعية والبصرية الانتقال فيما بين المناطق والمشاركة في الأنشطة الافتراضية وكذلك اقتناء العديد من الاحتياجات والمتطلبات التي يتم توفيرها بأبعاد ثلاثية ضمن هذا الواقع الافتراضي.