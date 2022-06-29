بدر السلمان: نتطلع لتحقيق الرغبة السامية للقيادة السياسية برؤية دور فعال للقطاع الخاص

أحمد الفيفي: كلنا أمل بالنجاح في تحقيق طموحات الكويت من خلال قبول المبادرة الواعدة

مجدي صبري: المبادرة تعد إحدى الثمرات التي أفرزها منتدى الحكومة الإلكترونية بنسخته الثامنة



طارق عرابي



قامت شركة SAP بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى، بتقديم مبادرة إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزي الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، تهدف إلى تطوير برامج محلية وتزويد جيل الشباب الكويتي بمهارات ومنهجيات SAP وذلك من خلال تبادل المعرفة لتحويل خدمات حكومية مختارة إلى خدمات إلكترونية مثل نظام التراخيص ببلدية الكويت.



وقام بتقديم المبادرة إلى الوزيرة د. رنا الفارس، نائب رئيس أول في شركة SAP منطقة الشرق الأوسط الشمالي أحمد الفيفى، بحضور رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان، حيث تعتبر هذه المبادرة بمنزلة خارطة طريق لبداية تعاون وثيق بين شركة SAP والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالكويت بهدف تزويد الكويت بالتقنيات والمنهجيات المتطورة وميكنة خدمات حكومية دعما لجهود الدولة في تحولها الرقمي.



تبني وتأهيل الشباب



وفي هذا السياق، قالت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشئون البلدية د. رنا الفارس إننا نطمح من خلال دعم وتبني هذه المبادرة لتأهيل شباب وشابات الكويت من الكفاءات الوطنية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي وتمكينهم بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تأتي متماشية مع تنفيذ برنامج عمل الحكومة في دفع عجلة رقمنة الخدمات مما يسهل على المواطنين والمقيمين في البلاد لإنجاز خدماتهم.



كما أكدت الوزيرة الفارس أن هذه المبادرة تهدف إلى عقد مجموعة من الدورات المجانية بشكل دوري للشباب الكويتي في مجال تكنولوجيا المعلومات لتنمية مهاراتهم وإطلاعهم على أحدث التطورات.



التحول الرقمي



وتعليقا على هذه المبادرة، قال م. بدر السلمان: «نتطلع بكل ثقة لتحقيق الرغبة السامية للقيادة السياسية في رؤية القطاع الخاص مبادرا وداعما لخطط التطور بالكويت، حيث تشكل الميكنة والتحول الرقمي ومنظومة الحكومة الإلكترونية عناصر نجاح أساسية في عصرنا الحاضر، ونحن على ثقة بأن د. رنا الفارس، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستقود التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية في تحقيق تطلعات النمو والتطور بالكويت، كما لا بد لنا من شكر القائمين على شركة SAP في الكويت والمنطقة على مبادرتهم».



وأكد السلمان أن أحمد الفيفي استعرض خلال لقائه بالوزيرة رنا الفارس تجربة شركة SAP في إدارة النفايات بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية باعتبارها من التجارب البيئية الناجحة بالمنطقة.



رفع إنتاجية المؤسسات



بدوره، قال أحمد الفيفي بهذه المناسبة، «تعمل SAP بشكل وثيق مع حكومات دول المنطقة خاصة دول مجلس التعاون لرفع إنتاجية مؤسساتها وقدرتها التنافسية من خلال تحسين خدماتها في مختلف المجالات، وكذلك تقوم بدور فعال في رفع مستوى شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتلك الدول، وقامت SAP لهذا الغرض بتجهيز برمجياتها وتقنياتها لتتلاءم مع متطلبات دول المنطقة ومؤسساتها، كما قامت بتوفير الخبرات اللازمة من إداريين وفنيين ومديري مشاريع لتنفيذ خطط الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على أكمل وجه، ونتطلع للعمل الوثيق مع الجهات المعنية بالكويت لتفعيل بنود المبادرة متطلعين للمساهمة الفعلية للانتقال بالخدمات الحكومية والاقتصاد الكويتي إلى آفاق جديدة».



واضاف الفيفي أن المبادرة تتناول في أحد جوانبها الأساسية التركيز على نقل الخبرات التكنولوجية المتطورة من شركة SAP إلى عنصر الشباب الكويتي نظرا لإيمان SAP بقدرتهم على القيام بمهام تطوير الخدمات المطلوبة بعد حصولهم على التدريب والخبرة اللازمة، وكذلك لإيمان الشركة بأن الشباب الكويتي هم الأقدر على فهم متطلبات الأعمال بدولتهم، وهم الأحرص على القيام بالعمل المطلوب على أكمل وجه.



ميكنة تراخيص البلدية



وقال إن الشركة ستعمل على البحث في ميكنة أنظمة التراخيص في بلدية الكويت، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، حيث تحتل ميكنة تراخيص البناء حيزا مهماً من مبادرة شركة SAP، مؤكدا أن هذا الأمر كان مدار بحث في حلقة نقاشية مهمة كأولى فعاليات منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن، وتعتبر ميكنة نظام التراخيص الذي تسهم فيه أكثر من عشرين جهة حكومية من الأهداف المهمة لجميع تلك الجهات ولبلدية الكويت على وجه الخصوص، فالبلدية هي الواجهة التي تربط كل تلك الجهات مع بعضها البعض، وتهدف إلى ميكنة عملية إصدار التراخيص من قبل الجهات المعنية كل حسب اختصاصه دون حاجة صاحب الترخيص فردا كان أو مؤسسة لمراجعة كل جهة حكومية على حدة، والقيام بذلك في أقصر وقت ممكن.



واختتم الفيفي قوله: إن SAP تتطلع لتفعيل توجهات المبادرة مباشرة من قبل د.رنا الفارس، كما تعتزم الشركة دراسة أفضل السبل لتدريب الشباب الكويتي على التقنيات والمنهجيات الحديثة وتأهيلهم بشكل احترافي وممنهج حسب المعايير العالمية، وكذلك تطوير القدرات المحلية لتطوير النظم والخدمات الإلكترونية ضمن خطط التحول الرقمي بما فيها أفضل الممارسات لتطوير المدن الذكية، وغيرها من الاتجاهات التي تسهم في نقل طموحات الكويت إلى أرض الواقع كما تفعل في دول أخرى كثيرة.



تبادل الخبرات والمعلومات بشأن المدن الذكية



يحتل موضوع المدن الذكية جـــانبا مهماً من المبادرة التي قدمتها شركة SAP التي تعتبر من الشركات العالمية الرائدة في مساعدة الدول على تطوير مبادراتها للمدن الذكية بما لذلك من أثر اقتصادي واجتماعي مهم على حياة المواطنين من جهة، وعلى تطوير الخدمات وجذب الاستثمارات من جهة أخرى، ولا شك أن فتح باب النقاش في هذا المجال مع الجهات المعنية بالكويت سيسهم في دعم خطط الكويت لتطوير مدنها ورفع قدرتها التنافسية مع نظيراتها إقليميا وعالميا.



منتدى الحكومة الإلكترونية



بدوره، علق المدير التنفيذي في شركة نوف إكسبو مجدي صبري، قائلا: «تأتي مبادرة شركة SAP كإحدى ثمرات منتدى الحكومة الإلكترونية الثامن الذي نظمته شركة نوف إكسبو افتراضيا بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية يومي 30 و31 مارس 2021، تحت رعاية د.رنا الفارس، والذي شاركت فيه شركة SAP آنذاك وأبدت رغبتها بالمساهمة في دعم توجهات وخطط الكويت المتعلقة بميكنة الخدمات الحكومية.



وأضاف صبري: «تواصل نوف إكسبو التركيز على دورها كصانع وداعم للمبادرات التي تخدم النمو الاقتصادي والاجتماعي بالكويت من خلال التكنولوجيا الحديثة المتطورة، ونحن نعتقد أن هذه هي القيمة الحقيقية التي تقدمها شركة NoufEXPO من خلال فعالياتها».