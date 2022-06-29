انطلقت فعاليات المنتدى الحضري العالمي الـ 11 يوم الاثنين الماضي في مدينة كاتوفينشي بجمهورية پولندا تحت شعار «تحويل مدننا نحو مستقبل حضري أفضل»، حيث شارك ممثلو المؤسسة العامة للرعاية السكنية كل من نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط ونائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي، وذلك بإقامة ورشة نقاشية تناولت تجربة الكويت في التنمية الحضرية بالمحافل الدولية واستعرضت العديد من المشاريع الكويتية في المدن الجديدة وشارك بالورشة م.عبداللطيف المشاري.



ويشارك في المنتدى الذي يختتم فعالياته الخميس رؤساء دول وحكومات ونحو 100 وزير و27 ألف شخص يمثلون أكثر من 160 دولة في العالمية للتنمية الحضرية المستدامة، ويعد المنتدى منصة رئيسة تدعم استراتيجية وعمل «موئل الأمم المتحدة» من أجل تطبيق جدول الأعمال الحضري الجديد وتعزيز الجهود بهدف تحقيق التنمية المستدامة.



كما اجتمع خريبط والعوضي مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج المستوطنات البشرية في الأمم المتحدة د.عرفان علي ومديرة برنامج المستوطنات البشرية لإقليم الخليج العربي في منظمة الأمم المتحدة د.أميرة الحسن وتناولت الاجتماعات أفضل التجارب العالمية في مجال تطوير المدن والمناطق والتنمية الحضرية والمشاريع المستدامة الجديدة.