سلمت الأمانة العامة للمجلس البلدي أمس صناديق الاقتراع للفصل التشريعي الثالث عشر إلى وزارة الداخلية.



وفي هذا الصدد، قال الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية عبدالمحسن أبا الخيل إنه عملا بأحكام قانون انتخابات أعضاء المجلس البلدي قامت الأمانة العامة للمجلس بتسليم وزارة الداخلية ممثلة بإدارة شؤون الانتخابات صناديق اقتراع انتخابات المجلس البلدي للفصل التشريعي الثالث عشر وعددها 443 صندوقا.



وتسلم صناديق الاقتراع ممثل إدارة شؤون الانتخابات حسن العجمي وبحضور مراقب الاعداد والتصديق على المحاضر أحمد الجويسري ومدير مكتب العلاقات العامة محمد المحميد ومراقب اللجان الفرعية خالد المطيري.