استقبل المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع فالح، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ بحضور مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل بالتكليف العميد بحري طلال المونس، ومدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات العميد عبدالله العتيقي، ومدير مديرية العمليات في الحرس الوطني العميد الركن صالح مفلح غنيم.



وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين الحرس الوطني والإدارة العامة لخفر السواحل وإمكانية الاستعانة بالطيران العمودي في الحرس الوطني لدعم وإسناد عمليات خفر السواحل.

وأكد المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح أن دعم وإسناد وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها هو جزء أصيل من واجبات الحرس الوطني في المنظومة الأمنية، ورؤيته في تحقيق التكامل مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام في خدمة الوطن.



ورحب بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل، مؤكدا أن الطيران العمودي تم تدشينه في الحرس الوطني للقيام بدوره في إسناد أجهزة الدولة، حيث يسهل عمليات نقل القوات والبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ويقلص الجهود والمدة الزمنية المطلوبة لإنجاز المهام.