عبدالعزيز الفضلي



قام الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بتكريم المدير التنفيذي لقناة العدالة «atv» الاعلامي الزميل أحمد الفضلي تقديرا للدور الكبير الذي تقوم به القناة بتغطية جميع فعاليات وانشطة الاتحاد واظهارها بالصورة الطيبة التي تليق في الاتحاد وفي الحركة الكشفية الكويتية بشكل عام.



وقال رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ورئيس المنظمة الكشفية العربية النائب د.عبدالله الطريجي انه منذ ان توليت رئاسة الاتحاد الكشفي والمنظمة الكشفية العربية وجمعية الكشافة، فهناك كلمة حق يجب ان تقال بحق قناة atv والاعلامي أحمد الفضلي الذي لم يتوان في تسخير كل الامكانيات الاعلامية في تغطية جميع الفعاليات والملتقيات، مشيرا الى ان القناة كانت معنا سواء داخل الكويت او خارجها لتغطية الفعاليات بشكل مميز وتمكنت من نقل جميع الانجازات التي سجلت باسم الكويت.



وأضاف الطريجي: رأت الجمعية العمومية للاتحاد وكذلك الرئيس الفخري للاتحاد رئيس مجلس الامة م.مرزوق علي الغانم ان يتم تكريم القناة من خلال الاخ أحمد الفضلي وهو تكريم مستحق لجميع العاملين في القناة، مشيرا الى ان الفضلي وعدنا في الاستمرار في دعم العمل الكشفي التطوعي بالكويت.



وفيما يتعلق بنجاح الملتقى الكشفي العربي، ذكر الطريجي ان نجاح الملتقى حملنا مسؤولية اكبر خاصة بعد ان لقي هذا الحدث صدى النجاح عالميا، لافتا الى انه تلقى اتصالا من امين عام المنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي وطلب منا التعاون بان تحتضن الكويت فعالية عالمية خلال الفترة القادمة ويعتبر الاتصال رسالة واضحة على حرص المنظمة الكشفية العالمية على تواجد الكويت ودعم العمل الكشفي على المستوى المحلي والدولي.



وأشار الى ان الكويت وخلال السنوات الاخيرة حققت العديد من الانجازات الكبيرة بتضافر جميع الجهود من ابناء الكويت بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية في حكومة الكويت، مشيرا الى اننا تمكنا ولله الحمد خلال هذا العام من نقل مقر الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، وبإجماع عربي من لبنان الذي تم انشاؤه فيه قبل 38 عاما الى الكويت بعدما لمسوه من دعم سياسي ودعم حكومي للأنشطة الكشفية.



من جانبه، اشاد امين عام الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب فيصل العنزي بالدور الكبير الذي قامت به قناة atv متمثلة في رئيسها التنفيذي الاخ الاعلامي الزميل أحمد الفضلي في ابراز انشطة وفعاليات الاتحاد طوال السنوات الماضية، معربا عن بالغ شكره وتقديره للقناة على هذه الجهود الطيبة التي تعكس مدى اهتمامها بالعمل التطوعي الكشفي والفضلي قامة اعلامية نفتخر بها.



بدوره، تقدم الرئيس التنفيذي لقناة atv أحمد الفضلي بالشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب د.عبدالله الطريجي وللامين العام فيصل العنزي وجميع العاملين في الاتحاد على هذه البادرة الطيبة، لافتا الى ان الاتحاد وبعد تولي الطريجي شهد قفزات كبيرة خاصة انه في بداياته كان يضم دولا قليلة جدا، واليوم بفضل الجهود التي يبذلها رئيسه الاخ العزيز د.عبدالله الطريجي وصلنا الى 19 دولة وهذا يعد انجازا كبيرا يسجل للكويت اضافة الى الملتقى الاخير الذي كان من انجح الملتقيات الكشفية على مستوى الوطن العربي، ونحن بدورنا نبرز هذه الانجازات التي تصب في مصلحة بلدنا الكويت، متمنيا المزيد من الانجازات والتوفيق للاتحاد.



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