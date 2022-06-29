أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء أن المنظمين باعوا 1.8 مليون تذكرة لكأس العالم هذا العام في قطر قبل الجولة التالية من مبيعات التذاكر والتي ستنطلق في الخامس من يوليو تموز.

وقال الفيفا إن هناك فئة خاصة من التذاكر متاحة فقط لسكان الدولة المضيفة قطر وإن المشجعين في الدولة الخليجية اشتروا أكبر عدد من التذاكر.

وقال الاتحاد الدولي في بيان إنه إضافة إلى قطر، كانت كندا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والهند والسعودية وإسبانيا والإمارات والولايات المتحدة أبرز الدول التي اشترى فيها المشجعون معظم التذاكر.

وقال متحدث باسم الفيفا إن الاتحاد الدولي يتوقع بيع ما يصل إجمالا إلى ثلاثة ملايين تذكرة خلال البطولة التي تستمر 28 يوما وتبدأ في 21 نوفمبر تشرين الثاني.

واكتملت قائمة المشاركين في كأس العالم وحجز 32 منتخبا مقاعدهم في النهائيات بالفعل.

وستبقى الجولة التالية من المبيعات مفتوحة حتى 16 أغسطس آب وسيتم تأكيد التذاكر عند الدفع بنظام أسبقية الحجز.

وأغلقت أحدث مرحلة من مبيعات التذاكر، والتي جرت من خلال قرعة عشوائية، في نهاية أبريل نيسان الماضي.