قال المتحدث باسم حكومة تايلاند إن عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى تايلاند سيتجاوز التوقعات الرسمية، مع رفع القيود بعد الجائحة، وهو أمر إيجابي نادر للاقتصاد والعملة المتضررين من كوفيد في البلاد.

وأضاف المتحدث ثاناكورن وانجبونكونجتشانا اليوم الأربعاء، حسب توقعات وزارة السياحة سيبلغ إجمالي عدد الوافدين الدوليين 3ر9 مليون شخص هذا العام، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وهذا يزيد بنسبة 55% عن تقديرات بنك تايلاند، وهي ستة ملايين في مطلع هذا الشهر وسبعة ملايين حسب توقعات المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولم يطرأ تغيير كبير على قيمة العملة، التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، أوائل هذا الأسبوع ، حيث وصلت إلى 154ر35، للدولار بحلول الساعة الثالثة والنصف مساء في بانكوك.