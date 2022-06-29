أدلى أكثر من مليار ناخب صيني بأصواتهم لإنتخاب أكثر من 2.6 مليون نائب في مجالس نواب الشعب على مستوى مراكز القرى والمحافظات بشكل مباشر في جميع أنحاء الصين، وفقا لما قال متحدث صيني اليوم الأربعاء.

نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن سونج روي، مسؤول بارز بالمكتب العام للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني،قوله في مؤتمر صحفي، إن أكثر من مليار ناخب أدلوا بأصواتهم على أساس مبدأ "شخص واحد-صوت واحد" في الانتخابات التي اختتمت لتوها للمشرعين على المستويين الأولين.

وأضاف أن هذا نموذج لديمقراطية العملية الكاملة الشعبية في الصين.