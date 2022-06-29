كشفت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الأربعاء أن نادي برشلونة "عملاق الدوري الكتالوني" يستعد لإطلاق عرض جديد بقيمة 40 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت حيث يأمل في إقناع بايرن ميونيخ بالتخلي عن هدافه الأسطوري روبرت ليفاندوفسكي.

وأوضحت الصحيفة إن العرض الأول كان 32.5 مليون يورو، في حين قيل أن العرض الثاني كان حوالي 35 مليون يورو، والثالث 40 مليون يورو بدون مكافآت والتي تم رفضهم من قبل النادي الألماني الذي يصر على أن ليفاندوفسكي ليس للبيع.

وعلى الرغم من موقفهم العلني من أن ليفاندوفسكي ليس للبيع، فمن المعتقد أنهم قد يوافقوا على الانتقال إذا وصل عرض لا يقل عن 50 مليون يورو.

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مرارا أنه لا يرغب في توقيع عقد جديد هذا الصيف مع فريقه وقد وضع قلبه على الانتقال إلى كامب نو كما تم الاتفاق على الشروط الشخصية بين البولندي وبلوجرانا.

ومن جانبها ذكرت صحيفة بارسا يونيفرسال الإسبانية أن رئيس برشلونة جوان لابورتا اتصل شخصيا بليفاندوفسكي وطلب منه التحلي بالصبر.

ولايزال نادي برشلونة متمسك بضم الدولي البولندي نظرا لأنه يراه الخيار الأمثل للصعود مجددا إلى قمة الدوري الكتالوني كما أن عقده ينتهي صيف 2023.

وتم بالفعل ترتيب الشروط الشخصية على صفقة مدتها ثلاث سنوات بين الطرفين، لكن لم تتحقق هذه الخطوة بعد لأن بايرن ميونخ غير راغب في التخلي عن مهاجمه الأسطوري.