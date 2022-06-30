عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» اجتماعا موسعا بتاريخ 25 يونيو 2022 في مدينة القاهرة، ضم رؤساء مجالس الإدارات أو ممثلين عنهم في الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، والمديرين التنفيذيين للشركات الوطنية ذات النشاط المماثل في الدول الأعضاء.



وافتتح الاجتماع الأمين العام للمنظمة علي سبت بن سبت، حيث رحب بالمشاركين في الاجتماع، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء تنفيذا لقيام المنظمة بدور الوسيط بين الشركات المنبثقة عنها والشركات الوطنية في الدول الأعضاء، طبقا لقرار مجلس وزراء المنظمة بهذا الشأن لمناقشة فرص التعاون والتكامل فيما بينها وبما يعود بالنفع عليهم.



وأكد الأمين العام أن الاجتماع يهدف إلى فتح باب الحوار والتباحث حول إمكانية خلق فرص أعمال، وعقود جديدة، وأي خدمات أو استشارات أخرى ذات الاهتمام المشترك بين الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة والشركات الوطنية والتأكيد على تعزيز التكامل فيما بينها.



من جانبهم، قدم رؤساء مجالس الإدارات أو من يمثلهم في الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة كلمات وعروضا تقديمية تتضمن شرحا لأنشطتها وأهم مشاريعها وخططها المستقبلية، ومجالات التعاون فيما بينهم من جهة وبين الشركات الوطنية من جهة أخرى.