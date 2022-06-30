حصيلة جهوده المتواصلة في ابتكار عروض لتعزيز خدماته التمويلية المقدمة للعملاء، من خلال تعاونه مع أفضل الشركاء من مزودي السلع والمنتجات الاستهلاكية وغيرها، حققت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الأخيرة بين بنك الكويت الدولي (KIB) وشركة ايكيا الكويت، نجاحا باهرا ومثمرا، حيث إنها شهدت منذ عقدها وخلال فترة وجيزة، إقبالا واسعا من قبل عملاء البنك ممن تقدموا مؤخرا بطلب تمويل ائتماني ميسر، ليتمكنوا من شراء حاجتهم من منتجات ومستلزمات التأثيث من ايكيا، بتسهيلات مرنة، مع فترات سداد مريحة تصل لغاية 18 شهرا.



كما لاقت الاتفاقية من جانب آخر زيادة في الطلبات الجديدة المقدمة للاستفادة من خدمة «المساومة» التمويلية، والتي تم توفيرها بموجب هذه الشراكة لتمويل مشتريات عملاء ايكيا، والتي تبدأ من 300 دينار لغاية 25 ألف دينار دون أرباح، وتمتد حتى 18 شهرا بحد أقصى.



وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أكد عبدالعزيز الشمري، رئيس المبيعات المركزية بالوكالة في KIB، حرص البنك على الاستمرار في توطيد علاقاته مع النخبة من شركائه التجاريين من مزودي الخدمات والسلع وغيرها، من أجل تكوين شراكات استراتيجية، كتلك التي أبرمت مع شركة ايكيا، والتي من شأنها تعزيز سلسلة منتجاته المصرفية وحلوله التمويلية بما يلبي متطلبات عملائه، مع دعمها بحملات وعروض متميزة ترضي تطلعاتهم، وترقى بتجربتهم المصرفية مع KIB إلى المستوى الذي يتناسب مع نمط حياتهم العصري.