عقدت لجنة التعليم والاقتصاد المعرفي المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الخامس لعام 2022 بتاريخ 28 يونيو الجاري، وذلك لمناقشة عدة مواضيع على أجندتها، وكان من أبرزها العمل على وضع خطة استراتيجية توعوية على مدار سنتين للشركات والمؤسسات المنتسبة للغرفة لإبراز أهمية البحث العلمي في القطاع الخاص، والاتصال بالجهات ذات الاختصاص بالبحث العلمي للاطلاع على آخر ما توصلت إليه هذه الجهات من إبراز أهمية مجال البحث العلمي، وذلك لدفع عجلة الاقتصاد.



كما التقت اللجنة بممثلي اتحاد الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة وذلك لمناقشة التحديات التي يواجهها هذا القطاع وسبل التعاون مع الغرفة ممثلة في لجنة التعليم والاقتصاد المعرفي للارتقاء بها ومحاولة تذليل العوائق التي يواجهها، خاصة فيما يتعلق بملكية الأراضي المقامة عليها الجامعات والاهتمام بالمعاهد لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي لحاملي الشهادات دون الجامعية، وكذلك توزيع لطلبة البعثات الداخلية على الجامعات.

كما استمعت اللجنة إلى مقترح مشروع تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص، حيث جاءت فكرة المشروع على إعداد برنامج تأهيلي للطلبة حديثي التخرج لوظائف متخصصة حسب طلب شركات القطاع الخاص.