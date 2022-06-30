عاطف رمضان



قالت وزارة الأشغال ان منظومة الصرف الصحي تتم معالجتها وفقا لمعايير قانون حماية البيئة، مشيرة الى انه يتم استخدام هذه المياه المعالجة في أغراض الري والتخضير وغيرها من الأنشطة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة دعما من الوزارة للامن الغذائي وغيرها كالاستفادة من المياه في القطاع النفطي. وأضافت الوزارة ان ما يثار عن رمي مياه الصرف الصحي في البحر غير صحيح حيث يوجد في الوزارة إدارة معنية بمراقبة محطات الصرف على مدار الساعة كما تم مؤخرا ابرام عقود مراقبة متطورة لمراقبة شبكة الصرف والمحطات لضمان عدم صرف أي مياه غير معالجة الى البحر عبر تركيب اجهزة مراقبة ذكية. ولفتت الى انه تم تشكيل العديد من الفرق بين الوزارة و«البيئة» مهمتها مراقبة اي تعديات على الشبكة العامة.