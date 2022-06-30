قال رئيس الاستراتيجية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» فهد المخيزيم: يسعدنا المشاركة في مؤتمر «بيئة وطن» الذي تنظمه حاضنة «Eco»، لافتا الى ان المؤتمر يناقش الانجازات والخطط المستقبلية للقطاعين الحكومي والخاص في مجال البيئة والطاقة المتجددة، ويساهم بشكل أساسي في دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف البيئية والتنمية المستدامة.



وأضاف المخيزيم: لا شك أن موضوع التنمية المستدامة أصبح حيويا على مستوى المؤسسات والدول، ونحن بطبيعة عملنا كبنك اسلامي رائد، كانت لدينا ومازالت مساهمات عديدة من الناحية الاجتماعية والبيئية والاستثمارات المسؤولة وغير ذلك قبل ان تأخذ معايير الاستدامة هذا الزخم الكبير والتركيز العالمي، ونواصل في بيت التمويل الكويتي الالتزام بمسؤولياتنا تجاه أهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية والحوكمة والموارد البشرية وتمكين المرأة وغير ذلك، وندمج عناصر الاستدامة في أعمالنا وأنشطتنا المصرفية، لأننا ندرك الدور الذي يجب أن نلعبه في مواجهة هذا التحدي والمساعدة في تشكيل التحول العالمي إلى اقتصاد مستدام وصديق للبيئة، كما ندرك أن تنفيذ استراتيجيات الاستدامة يعزز من استدامة الأعمال لدى الشركات بشكل عام.



وتابع: بحمد الله، قطع «بيتك» اشواطا متقدمة في استراتيجية الاستدامة المتكاملة للمجموعة وذلك بفضل امتلاكه للعناصر التي تساعده في تحقيق الاستدامة مثل المواهب الوطنية الشابة، وتبني التكنولوجيا والحلول الرقمية، واطلاق تقرير الاستدامة، والانتشار الجغرافي الواسع، والشمول المالي، حيث تساهم مجموعة «بيتك» بتقديم الخدمات إلى نحو 7.5 ملايين عميل في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا، كما أن لدى «بيتك» دورا كبيرا في التحول الى الاقتصاد الاخضر، حيث يزيد استثماراته في الصكوك الخضراء من إجمالي محفظة التمويل، ويقدم الحوافز التمويلية والفنية للمشاريع التي تأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية وتخفيف انبعاثات الكربون. وزاد: بالإضافة الى ذلك، يتميز «بيتك» بسجل حافل في مبادرات المسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من العناصر الأساسية في الاستدامة، فقد كانت بفضل الله كثيرة وشاملة، وذات أثر كبير على المجتمع، وشملت الجوانب الصحية والانسانية والبيئية والشبابية والرياضية والتكافل وذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة وغيرها من الجوانب التي لا يتسع الوقت لذكرها كلها، اضافة الى اطلاق حملة Keep it Green، وهي مظلة يندرج تحتها العديد من المشاريع والمبادرات البيئية ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك ومن ضمنها: يمتلك «بيتك» معرض KFH Auto الصديق للبيئة، والمستوفي لمعايير المباني الخضراء ومعايير الاستدامة العالمية، وهو أكبر معرض للسيارات في الشرق الاوسط بمساحة إجمالية قدرها 38 ألف متر مربع، ويوفر 5 منتجات من بطاقات «بيتك» المصرفية البلاستيكية الذكية يتم صناعتها بنسبة 85.5% من مواد بلاستيكية معاد تدويرها ذات جودة ومتانة ومواصفات عالمية بأعلى معايير الاستدامة البيئية وحاصلة على شهادات اعتراف من جهات عالمية مختصة، كما دعم مبادرة «أغريفاج» وهي مبادرة بسواعد شبابية كويتية تحول فضلات الخضار والفواكه الى سماد عضوي يغذي التربة، وبهذا يكون «بيتك» اول مؤسسة على مستوى القطاع الخاص تدعم هذا النوع من المبادرات.



وبين ان البنك وقع شراكة استراتيجية مع مبادرة سدرة وفريق حلم أخضر التطوعي التي تتضمن أنشطة ومشروعات بيئية مختلفة في مجال التشجير والحد من الانبعاثات الكربونية، مثل منصة Carbon Offset التي صممتها «سدرة» والتي تعتبر أول منصة في الكويت يتم من خلالها الحد من الانبعاثات الكربونية عن طريق التشجير واطلاق مشاريع بيئية أخرى مستقبلية، واطلق تقرير الاستدامة، ضمن استراتيجية الاستدامة المتكاملة للمجموعة، حيث يتضمن التقرير عناصر البيئة والمجتمع والشمول المالي، وحقوق الموظفين، ودليل حماية العملاء والحوكمة في أنشطة وإدارة وعمليات «بيتك» على المستوى التشغيلي وعلى مستوى استمرارية الأعمال لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والشركاء وأصحاب المصلحة، وأشكر حاضنة «Eco» على هذه المبادرة الطيبة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، ونأمل ان يخرج المؤتمر بنتائج ايجابية وتوصيات يمكن أن تضيف قيمة لخطط البيئة والطاقة المتجددة في الكويت وتساهم في تطوير استراتيجيات الاستدامة.



من جانبه، قال المدير التنفيذي للحوكمة المؤسسية في «بيتك»، محمد العربيد، ان «بيتك» اتخذ خطوات كبيرة وسباقة في مجال الاستدامة، منوها باطلاق مشروع استراتيجية تطوير الاعمال، وكان باكورة هذا المشروع إصدار تقرير الاستدامة، لافتا الى تشكيل فريق خاص بالاستدامة والذي عمل وفق منهجية وخطة واضحة لرصد وتحليل وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية سواء على المستوى التشغيلي او على مستوى استمرارية وتطوير الأعمال، فضلا عن تحديد المخاطر والفرص الناجمة عن الأزمات الاجتماعية والبيئية المختلفة وسبل إدارتها والتعاطي معها بما يعظم مكاسب كل أصحاب المصلحة وشركاء التنمية.



ولفت العربيد الى ان «بيتك» يعتبر أول بنك على مستوى الكويت يشكل اطار تنظيمي مؤسسي للاستدامة، ولجنة مجلس الادارة للحوكمة والاستدامة، والاشراف العام على الاستدامة على مستوى مجموعة «بيتك» ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وفق معايير قياس الأداء ورفع تقارير لمجلس الادارة، ووحدة الاستدامة، وتقديم شرح عن أعمال وحدة الاستدامة، ووحدة مركزية للاستدامة (ESG)، ومتابعة تنفيذ استراتيجية الاستدامة، والتطوير المستمر لاطار عمل الاستدامة، ونقطة التواصل مع جميع الشركاء الداخلين والخارجين.