«بيئة وطن» يبرز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في النمو الاقتصادي الأخضر

العبوة: حاضنة «ايكو» تحتضن وتدعم الأفكار والابتكارات الشبابية للحفاظ على البيئة في الكويت



ندى أبونصر



أكد رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ان اهتمام الكويت ومساهمتها في أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين يتضح جليا بإصدار قانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية، واعتمادها لأهداف التنمية المستدامة عام 2017، وعلى ذلك تم الإعلان عن خطة التنمية ورؤية كويت 2035 والتي تشمل ركائز من أهمها الاقتصاد المتنوع المستدام والبيئة المعيشية المستدامة.



جاء ذلك في كلمته أمس خلال مؤتمر «حاضنة ايكو لمشاريع البيئة والطاقة المتجددة» الذي عقد تحت شعار «بيئة وطن».



وقال الأحمد: تتكامل جهات الدولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا ان صاحب المشروع الصغير او المتوسط يستطيع التوجه الى الصندوق وحاضنات الأعمال لشرح مشروعه ثم تدعمه هيئة الشباب في هذا المشروع و«البيئة» ستقوم بدعم جميع المشاريع البيئية الهادفة بعد دراستها من خلال الجهات المختصة، ولدينا مشاريع كثيرة في إعادة التدوير وزيادة التنوع الأحيائي ودعم البيئة البحرية وزيادة الوعي البيئي.



وأضاف ان المؤتمر يبرز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في النمو الاقتصادي الأخضر، مشيرا إلى الدور المهم لحاضنات الأعمال في تحفيز الأعمال الابداعية الطموحة وتحويلها لمشاريع اقتصادية منتجة عن طريق التشجيع والرعاية، مما يساهم في تحقيق فرص التنمية والرخاء الاقتصادي، ونعمل جميعا ونتكامل لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية في قطاع البيئة والطاقة المتجددة، مشيرا الى ان الوعي البيئي المجتمعي في الكويت يحتاج مشاريع اكثر لزيادته من خلال حاضنات الأعمال البيئية لتسليم بيئة أفضل لأجيالنا القادمة.



من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة حاضنة «ايكو» للمشاريع جاسم العبوه ان البيئة هي حياتنا، ولابد من المحافظة عليها، لافتا إلى أن «ايكو» تحتضن الأفكار والابتكارات الشبابية وتدعمها ومن لديه فكرة فنحن من سيأتي إلى الشخص لنقوم بتأسيس مشروعه مع المستشارين البيئيين الموجودين في الحاضنة.



وتابع العبوة: نقوم بعمل دراسات الجدوى والاستشارات القانونية من أجل خدمة الكويت والحفاظ على البيئة وخلق وظائف للشباب ونطمح لحصول هذه المشاريع على جوائز محلية وعالمية، مشيرا الى ان الكويت وقعت على 23 اتفاقية دولية وملتزمة بالحفاظ على البيئة من خلال هذه الاتفاقيات.