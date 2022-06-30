خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي متانة وقوة العلاقات المصرية- البحرينية وما تتميز به من خصوصية، وكذا حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، خاصة من خلال تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية، وآخرها زيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى شرم الشيخ مؤخرا والمشاركة في القمة الثلاثية التي جمعت الزعيمين مع ملك الأردن.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي امس بقصر صخير في العاصمة البحرينية (المنامة)، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك المملكة البحرينية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الملك حمد بن عيسى رحب بأخيه الرئيس السيسي ضيفا عزيزا على البحرين، معربا عن اعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، مؤكدا التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية.



وأكد الملك حمد بن عيسى تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية الحالية لتسوية مختلف النزاعات بالمنطقة، مشددا على تلاحم الأمن القومي المشترك لكلا البلدين، وأن مصر ستظل دائما الشريك المحوري للبحرين بالمنطقة.



من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بحفاوة الاستقبال، مؤكدا متانة وقوة العلاقات المصرية- البحرينية وما تتميز به من خصوصية، وكذا حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.



وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء تطورات عدد من الملفات الدولية، حيث قال الرئيس في هذا الإطار إن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل.



كما تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن الانعقاد الوشيك للقمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وفي ختام المباحثات، شهد الزعيمان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والاستثمار، والتعاون القانوني والقضائي، وتنمية الصادرات، وتنظيم المعارض، وحماية البيئة، والتربية والتعليم، وخدمات الشحن البحرية والجوية، والتعاون بين محافظة العاصمة بمملكة البحرين ومحافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية.



في سياق متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز مع البحرين في شتى مجالات التعاون الثنائي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع البحرين تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري- البحريني من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي امس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.



من جانبه، رحب ولي العهد البحريني بالرئيس السيسي، مؤكدا التقدير والمودة التي تكنها مملكة البحرين لمصر قيادة وشعبا في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن الدور المهم للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالبحرين كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين، ومن ثم حرص الجانب البحريني على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.