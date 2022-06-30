اختتم مركز وكالة الانباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الاعلامية أمس الأربعاء برنامج «صحافة الموبايل - مستوى مبتدئ» ثاني برامجه بموسمه التدريبي الجديد (2022-2023) المتضمن ثلاثة برامج تدريبية إعلامية تتناول مختلف الفنون الاعلامية.



واستهدف البرنامج الذي استمر أربعة أيام وشارك فيه 20 متدربا من (كونا) ووكالة الأنباء القطرية الى صقل المهارات العملية للمتدربين وتطوير قدراتهم في التصوير واعداد الفيديو والمونتاج من خلال استخدام تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية.



وتضمن البرنامج الذي أقيم في مقر الوكالة عددا من مواضيع مختلفة منها صحافة الهاتف المحمول وأدوات الاتصال المختلفة وقصص الوسائط المتعددة وكتابة النصوص واستعراض أساسيات صحافة الهاتف المحمول.



وكان المركز اختتم برنامجه التدريبي الأول (التقارير والإصدارات والمواد التوثيقية) في 8 يونيو الجاري بمشاركة 14 متدربا من (كونا) ومؤسسة البترول الكويتية على أسس كتابة التقارير الإخبارية والإصدارات وصياغة المقدمات الخبرية وأنواعها واختيار موضوعاتها ووضع فهارس ومخططات الكتيبات.



وسيقدم المركز ثلاثة برامج أخرى خلال موسمه التدريبي (2022-2023) تشمل (صحافة الموبايل - المستوى المتقدم) و(قراءة تحليلية لسوق الكويت للاوراق المالية - التاريخ - الادراج - التداول) و(القواعد اللغوية في تحرير الاخبار الصحفية).



ويسعى المركز الى التدريب على العمل الصحافي المهني والارتقاء في طرح المحتوى الاعلامي من خلال التدريب على صياغة واعداد المواد الخبرية بلغة مبسطة وتقريب الفجوة الحاصلة بين النظرية والتطبيق في مجال كتابة هذه المواد لاعداد اعلاميين متمكنين في صياغة الاخبار اعتمادا على أسس واضحة يصقلون بها مهاراتهم المهنية.



وتركز برامج المركز على تعزيز المهارات اللغوية لدى الإعلاميين وتعليمهم أهم القواعد والأسس اللغوية والتمييز بين مدلولات الافعال الاستفتاحية والاحاطة بأدوات الربط والتنويع فيها بما يتماشى مع نوع الخبر وصياغة العنوان المعبر والمشوق.



ويعد مركز (كونا) الذي تأسس في ديسمبر 1995 من أعرق مراكز التدريب الاعلامية، حيث قدم 544 برنامجا تدريبيا في مجالات اعلامية مختلفة شارك فيها 5186 من داخل الكويت وخارجها.