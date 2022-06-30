بحث رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استراتيجية حقوق الإنسان المقدمة من مكتب حقوق الإنسان بالأمانة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية في المجلس.



وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان الاربعاء انه تم ايضا خلال الاجتماع الـ 12 لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الذي عقد في مقر الأمانة في (الرياض) التطرق إلى محاور تضمنت مجالات التنسيق المشترك وتعزيز تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في هذا المجال.



وأضافت ان الاجتماع استعرض كذلك عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك حيث تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي ستسهم في تعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس في مجال حقوق الإنسان.



وبينت الأمانة ان هذا الاجتماع يعكس إيمان دول مجلس التعاون بأهمية ملف حقوق الإنسان وتعزيزه وتطويره بشكل مستمر وتحقيق الإنجازات في مختلف مجالاته.



وذكرت ان الاجتماع تم برئاسة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودي (رئيس الدورة الحالية) عبدالعزيز الخيال وبحضور الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون المستشار سلطان السويدي.