يشغل فن الكاريكاتير الكويتي حيزا في «ملتقى عمان الأول للكاريكاتير» الذي تنظمه رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنية حتى الثلاثين من شهر يونيو الحالي وبمشاركة ممثلي جمعيات فنية عربية من بينها الكويت.



ويمثل الجمعية الكويتية في الملتقى الفنانان منى التميمي ومحمد القحطاني، حيث يعرضان مجموعة متنوعة من الرسوم الكاريكاتيرية هي نتاج جهد 13 فنانا كويتيا أعضاء بالجمعية في حين يعرض القحطاني مهاراته في هذا المجال بالرسم المباشر (بورتريه) للراغبين من زوار الملتقى.



ويؤكد القحطاني والتميمي في تصريح لـ «كونا» أهمية تأثير الثورة الرقمية على صناعة وفن الكاريكاتير «فقد ساعدت الثورة الصناعية الرابعة (الثورة التكنولوجية) في انتشار الكاريكاتير وعززت جودة المنتج».



وحول فكرة الملتقى الذي يعقد في دورته الأولى لفت القحطاني إلى مساهمة الملتقى في تعزيز التمازج الثقافي العربي في مثل هذه المناسبات الفنية، قائلا «يهمني جدا أن تصل رسوماتي إلى جمهور جديد كما أتعرف أيضا على مدارس جديدة في الرسم تضيف إلى خبرتي الكثير».



ويشارك في الملتقى الذي يختتم أعماله غدا فنانو كاريكاتير من 12 دولة عربية منها الكويت ومصر والأردن والمغرب.