أسامة أبو السعود



بارك الأمين المالي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالله حماد الرباح صدور تعميم مؤسسة البترول الكويتية للرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية التابعة للمؤسسة والى العضو المنتدب للموارد البشرية بالمؤسسة لتنفيذ إجراءات صرف المكافأة التشجيعية عن السنة المالية 2021-2022 للعاملين/ الموظفين يوم الثلاثاء 5/7/2022.

وقال الرباح إن هذا التعميم المستحق هو أحد المطالبات العمالية التي تبناها الاتحاد وتابعها، مثمنا الجهود التي قام بها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية في إصدار التعميم والأوامر المباشرة لتنفيذ ما جاء فيه ليكون الصرف للمستحقين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2022 بعد الاتفاق مع المؤسسة على ذلك وصرفها لجميع العاملين دون المديرين في الوقت الحالي وعدم انتظار الاجراءات الخاصة بالمديرين التي قد تؤخر الصرف.

وطالب الرباح في تصريحه بضرورة أن يتم شمول العاملين/ الموظفين بالشركة الكويتية لنفط الخليج من العاملين بالمنطقة المقسومة (عمليات الخفجي المشتركة) بذات الميزة اسوة بزملائهم العاملين بالمكتب الرئيسي والوفرة المشتركة وباقي موظفي القطاع النفطي.

وختم عبدالله الرباح تصريحه بأن الاتحاد وبالتعاون مع نقاباته النفطية لن يألو جهدا في تحقيق المطالب العمالية، ومستمرون بمتابعتها حتى تحقيقها بالشكل الذي يطمح له العاملون جميعا.