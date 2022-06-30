تستقبل دور العرض السينمائي، اليوم /الخميس/، فيلم "كيرة والجن" للمنافسة على إيرادات موسم عيد الأضحى المبارك بعد قيام الشركة المنتجة بحملة دعائية كبيرة على مواقع السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، ويتناول الفيلم حقبة أثناء ثورة 19، حيث يرصد واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

وقال الفنان أحمد عز - في تصريحات صحفية - إن فيلم "كيرة والجن" يشهد الكثير من التفاصيل الخاصة بفترة زمنية معينة، وهي فترة الاحتلال الإنجليزي، مضيفا أنه يقدم في العمل شخصية عبد القادر الجن، وهي شخصية جديدة ومختلفة عن الأعمال التي قدمتها في السينما من قبل، وهو ما دفعني لتقديمها على الشاشة والمشاركة في عمل ضخم على المستوى الفني والإنتاجي، موضحا أنه سعيد بالتعاون مع الفنان كريم عبد العزيز والذي أراه يشبهني في الواقع وكذلك سعيد بالتعاون مع المخرج مروان حامد الذي يعد من المخرجين الكبار الموهوبين.

وفي السياق .. قال الفنان كريم عبد العزيز بطل الفيلم، إن الجمع بينه وبين النجم أحمد عز في فيلم "كيرة والجن" كان من أسهل ما يكون، كل منا لم يتناقش في أي شيء سواء طريقة وضع الأسماء على التتر أو الأجور أو أي شيء، مؤكدا أنه قرأ السيناريو مع أحمد عز وأبلغا المخرج مروان حامد بالموافقة.

وأضاف أن شخصية "كيرة" التي يقدمها في الفيلم هي شخصية مغرية بالنسبة له لأنه رجل فدائي ووطني من نوع غريب فهو كيميائي مصري يتودد للإنجليز ومن رجال سعد زغلول وينتمي للمقاومة في نفس الوقت وكان يعاير بكونه يتودد للإنجليز ويتعرض للضرب باعتباره ابن الإمبراطورية الإنجليزية، وهو ما جعل الإنجليز يثقون فيه ويتركون له معاملهم التي كان يصنع فيها الذخيرة ليقتل بها الإنجليز ليحرر بلده وتستقل.

"كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلى قاسم، وهدى المفتى، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، إخراج مروان حامد.