نظمت متاحف قطر تجمعا للفنانين اليافعين من عشاق فن "الرسوم الكارتونية" اليابانية، والتي تلقب بـ/المانغا/ الأنمي، للتنافس في ممارسة هذا الفن بمسابقة مصغرة في إطار الاحتفال بالعام الثقافي قطر - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا .2022

ونقلت وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) اليوم الخميس عن عائشة غانم العطية، مدير إدارة الدبلوماسية الثقافية بمتاحف قطر قولها "نحتفي هذا العام بمرور 50 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين قطر واليابان، و10 سنوات على السنة الثقافية قطر /اليابان".

ونظمت مبادرة "الأعوام الثقافية" التابعة لمتاحف قطر هذا التجمع والمسابقة التي تحتفي بفن الرسوم المتحركة اليابانية، تقديرًا لإبداعات الفنانين اليافعين ودعماً لمواهبهم وتحفيزا لهم للمشاركة في مسابقة /مانغا ستايل/ التي دشّنت بالتعاون مع السفارة اليابانية في الدوحة، وفعالية "جيكدوم" التابعة لمؤسسة الدوحة للأفلام.

وتواصل متاحف قطر تلقي المشاركات في المسابقة حتى 31 تموز/ يوليو المقبل.

ودعت متاحف قطر عشاق /المانغا/ من القطريين والمقيمين للمشاركة بقصص مصورة شيقة تبرز ثقافة البلدين، وتدور حول موضوع "الصداقة"، وتعكس جوانب التعدد الثقافي التي تشكّل الحياة في قطر.

وأشارت الوكالة إلى أن الفائز بالمركز الأول يحصل على مبلغ 20 ألف ريال قطري، والفائز بالمركز الثاني على مبلغ 15 ألف ريال قطري، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 10 آلاف ريال قطري.