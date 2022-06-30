رفع مركز "سوفيكون"، المتخصص في الاستشارات والتحليلات الزراعية، توقعاته لصادرات روسيا من القمح للموسم الزراعي 2023-2022 الذي يبدأ في تموز/يوليو.

ورفع المركز توقعاته للصادرات بـ 3ر0 مليون طن، إلى مستوى قياسي عند 6ر42 مليون طن.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المركز القول في بيان إن الصادرات القوية ستأتي مدعومة بحصاد قياسي قدّره سوفيكون عند نحو 2ر89 مليون طن.

وأضاف المركز أن "الصادرات ستأتي أيضا مدعومة بالمحدودية الشديدة للغاية لوجود القمح الأوكراني في سوق التصدير بسبب الحرب، حيث يفترض السيناريو الأساسي لدينا أن تظل منافذ البلاد مغلقة في المستقبل القريب".

وذكر المركز أن التخفيض المحتمل لرسوم التصدير قد يسارع الصادرات الروسية بشكل كبير، بينما تبقى العقبة الكبرى في بداية الموسم هي المشكلات المتعلقة باستئجار سفن الشحن، حيث أن ملاك السفن لا يزالون يتخوفون من إرسال السفن إلى المنطقة وسط استمرار العمليات العسكرية واحتمال تعرضها لعقوبات.